Türkiye Gazetesi

Yolun karşısına geçmek isteyen adam peş peşe 2 farklı aracın peş peşe çarpmasıyla canından oldu. Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Kızılhöyük kırsal Mahallesi yakınlarında yaşanan olayda iddiaya göre Gaziantep’ten Suruç ilçesine bağlı Binatlı kırsal Mahallesi'ndeki akrabalarını ziyarete giden Mahmut Utku, bindiği minibüsü durdurup lavaboya gitmek istediğini söyledi.

ÖNCE ARAÇ SONRA KAMYON ÇAPRTI

Minibüsten inen şahıs, yolun karşısına geçmeye çalışırken Peugeot marka hafif ticari aracın çarpması sonucu savruldu. Karşı şeride fırlayan şahsa, diğer yönden gelen Mercedes marka kamyon çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARI OLAY YERİNDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olayı duyan şahsın yakınları kazanın yaşandığı bölgeye giderek cesedin başında gözyaşları döktü. Cenaze, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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