Şırnak'ta korkutan bir patlama oldu. akır Söğüt Jandarma Tugay Komutanlığında mühimmat deposunda sayım, bakım ve kontrol sırasında patlama meydana geldi.
2 ASKER YARALANDI
Korkutan patlamada can kaybı olmadı. İki asker hafif yararlandığı ve patlama nedeniyle çıkan yangın kontrol altına alındı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Şırnak Valisi Osman Bilgin, Çakır Söğüt Jandarma Tugay Komutanlığında mühimmat deposunda sayım sırasında çıkan patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Vali Bilgin, 'Can kaybımız yok, 2 personelimiz ellerinden yaralı' şeklinde konuştu.
Şırnak'ta terör saldırısında bir güvenlik korucusu şehit oldu Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 güvenlik korucusu şehit oldu. Şehit olan güvenlik korucusu için düzenlenen törende vali ve belediye başkanı olmak üzere çok sayıda isim katıldı.
Şırnak ve Siirt'te Eren Abluka-27 operasyonu başlatıldı İçişleri Bakanlığı'nca Şırnak ve Siirt'te 1377 personelin katılımıyla Eren Abluka-27 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan Operasyonu başlatıldı.
Şırnak'tan Bursa'ya çalışmaya gelmişti: 15 yaşındaki Kezban'dan kahreden haber Şırnak'tan Bursa'ya çalışmak için gelen ve bir süredir kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Kezban Sakcak'ın cansız bedeni bulundu.