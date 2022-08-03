Türkiye Gazetesi

Tatilleri sona eren gurbetçiler, sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu. Yaşanan yoğunluk, havadan görüntülendi. Avrupa’da yaşayan Türklerin yaz tatilleri sona ermeye başladı. Baba ocağına dönen gurbetçiler, yeniden yaşadıkları ülkelere gitmek üzere yola çıktı. 1 milyona aşkın gurbetçi, Bulgaristan tarafındaki gümrük kapılarında uzun araç kuyrukları oluşturdu. Türkiye’ye giriş yaparken hakim olan sevincin yerini, ayrılık hüznü aldı. İHA’nın haberine göre; Kapıkule’de işlemleri tamamlanan gurbetçiler, Kapıkule’nin karşı kapısı Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı’nda da yoğunluk oluşturdu. Gümrük kapılarında yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.

TÜRKİYE’DEN AYRILMANIN HÜZNÜ İÇİNDELER

Türkiye’de geçirdikleri sürenin çok güzel olduğunu ancak dönüş yolunda olduğu için üzüntülü olduğunu söyleyen Ayşe Ersoy, Türkiye’den ayrılmanın hüznünü yaşadığını ifade etti. Gurbetçi Gülşah Didim de Türkiye’de yaşayan vatandaşlara ‘ülkenin kıymetini bilin’ çağrısı yaparak, “Hiçbir zaman Avrupa özentisi olmasın, bizim ülkemiz çok farklı.” şeklinde konuştu.

“GELDİK Mİ BURADA DA YABANCIYIZ”

Türkiye’den ayrılırken burukluk yaşadığını söyleyen Özden Biricik, her geldiğinde toprağı öpmek istediğini vurguladı. Bir diğer gurbetçi Hüseyin Bulduk da, “Şu an ülkemden ayrılıyorum ve ülkemizdeki son nefesimiz. Ülkemizin havasını ne kadar teneffüs edersek bizim için kâr. Ülkemizin türkülerini bile dinlerken tüylerim diken diken oluyor.” ifadelerini kullandı. Dönüş yolunun burukluğunu yaşayan gurbetçilerden biri ise, "Vatanımızı seviyoruz. Geldik mi burada da yabancıyız. Almancı diyorlar, zorumuza gidiyor bizim." ifadelerini kullandı.