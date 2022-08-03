Türkiye Gazetesi

Okyanusun ortasındaki Kunfunadhoo adasının dünya görüşü ''Ayakkabı yok, haber yok''. Bu ilginç adada 13 bin 500 TL’ye çalışacak personel aranıyor. Alınacak personelden beklentileri sadece misafirlere kitap satması. Çoğunlukla zengin tatilcilerin ağırlandığı adada haberlerden uzak durmaya teşvik ediliyor.

Elektronik cihazların yasak olduğu adada ayakkabı giymekle ilgili de şaşırtıcı bir kural var. Bir yıllık sözleşmeli eleman aranan adada işe alınacak elamanın ayakkabı giymemesi isteniyor. Personelin kumların üzerinde yalınayak olarak kitabevini işletmesi, muhasebe ve stok yönetimi gibi işlerle ilgilenmesi bekleniyor.

Birleşik Krallık merkezli bir şirket olan Ultimate Library'nin satış müdürü olan Alex McQueen, "Başvuru sahibi orada bir başına olacak, bu nedenle neredeyse her şeyi bizzat yürütecek" dedi. The Observe’ye yapılan açıklamada "Adanın dünya görüşü şu: Ayakkabı yok, haber yok. Misafirleri toprakla yeniden bağlantı kurmaya teşvik ediyorlar" dedi.

Aranan personelin kitaplarla ilgili olması, misafirlere kişisel kitap önerilerinde bulunması, girişken olması ve bu nedenle tercihen kitap satma ve yayımlama deneyimine sahip biri olması bekleniyor.

İşe alınan kişinin konaklama ve yemek masrafları karşılanacak. Bunun yanı sıra personele spor salonu, spa, su sporları ve dalış gibi imkanlarda sunulacak. Personelin ayrıca özel bir plajı da olacak.

Maaş ise ayda 750 dolar yaklaşık 13 bin 500 TL olarak belirlendi. Personeller kitaplarla ilgili atölye veya dersler düzenlerse ekstra "hizmet ücreti" kazanabilecek.

Kısa bir süre önce burada kitapçı olarak altı aylık sözleşmeyi tamamlayan 27 yaşındaki Georgie Polhill, karşılaştığı en büyük zorluklardan birinin hayatın yavaş temposuna alışmak olduğunu söyledi. Polhill, "Eğer çok fazla mücadele vermeye ve işleri halletmek için herkesi zorlamaya çalışırsanız kesinlikle küplere binersiniz" dedi ve şunları da ekledi:

''Geri döndüğümde çok farklı bir kişi oldum. Tamamen yeni bir kültür öğrendim. Ömür boyu sürdüreceğim arkadaşlıklar kurdum.''