D-100 karayolu üzerinde bulunan bir otelin elektrikleri kesilince otel sahibi Haydar Suat Öztürk (58) jeneratörü tamir etmeye çalıştı.
Bir anda elektrik akımına kapılan Öztürk yere yığıldı.
Görenlerin bilgi vermesi üzerine bölgeye ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Öztürk hayatını kaybetti.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
Öte yandan olayı duyan yakınları hastane bahçesine gelerek yetkililerden bilgi almaya çalıştı.
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