Türkiye Gazetesi

Tercan ilçesinde yaşanan olayda, İzmir’de bir fabrikada işçi olarak çalışan K.Y. (39), yaklaşık 5 yıldır ailesinden istediği H.İ.'yi (22) tekrar istemek için Tercan’a geldi.

Kızı alamayan K.Y., kaçırma girişiminde bulundu.

Kızın kaçmak istememesi üzerine K.Y., H.İ.’yi 3 yerinden ateşli silahla vurdu.

Ağır yaralanan kız ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

H.İ.'nin hayati tehlikesi devam ediyor.

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHAR ETTİ

Olayın ardından kaçan K.Y. ise, Kalecik köyü yakınlarında jandarmaya yakalanacağını anlayınca kendini vurarak intihar etti.

K.Y.’nin cenazesi Tercan Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İstanbul’da emekli polis dehşet saçtı! Sokak ortasında tartıştığı kadını vurup aynı silahla intihar etti İstanbul Beylikdüzü’nde emekli polis memuru, gündüz sokak ortasında tartıştığı bir kadını önce yerde tekmeledi sonrasında ise tabancayla vurdu. Daha sonra emekli polis memuru aynı silahla başına ateş ederek intihar etti. Hastaneye kaldırılan yaralı kadın hayatını kaybederken, korkunç görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

Alışveriş merkezinde dehşet! Kız arkadaşını vurup intihar etti Bakırköy'de bulunan bir alışveriş merkezinde bir şahıs, kız arkadaşını vurduktan sonra intihar etti. Söz konusu şahısn anne ve babasının yargı mensubu olduğu ortaya çıktı.