Türkiye Gazetesi

2 yıldır hayatımızda olan pandemi nedeniyle kısıtlamalar ve birçok yerde maske zorunluluğu getirilmişti. Geçtiğimiz aylarda maske yasağı kalkmıştı. Birçok yerde maske takılması serbest bırakılmış ama hastanelerde maske zorunluluğu devam ediyordu. Hastanelerde covid-19'a karşı özellikle önlem alınıyor çünkü hem hastalar hem de doktorlar tarafından virüsün bulaşması/bulaştıırlması oldukça riskli bi durum.

Bursa'da hastaneye kızını getiren bir baba, doktorun kendisinden maske takmasını istediği için ortalığı resmen savaş alanına çevirdi. Olay, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Bölümünde yaşandı. İddiaya göre V.O. (46), kızını tedavi olması için hastaneye getirdi.

DOKTORA TEHDİTLER SAVURDU

Doktor F.D. (29), hastanın ve babanın maske takmasını istedi. Bu sırada baba V.O., sesini yükselterek önce kızının tedavi olması gerektiğini söyledi. V.O.'nun sesini yükseltmesi dolayasıyla endişelenen doktor, güvenlik görevlilerini çağırdı. Görevlilerin gelmesiyle daha da öfkelenen baba "Benim kızıma bakacak" diyerek tehditler savurdu.

O ANLAR ANBEAN YANSIDI

Doktorun üzerine yürüyen babayı güvenlik görevlileri uzun uğraşlar sonrası dışarı çıkardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Doktor F.D. kendisini tehdit eden V.O.'dan şikayetçi olurken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

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