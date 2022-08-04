Türkiye Gazetesi

Bin 355 metre uzunluğuyla Türkiye’nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak üzerinde yüzen balık ölüleri çevredeki vatandaşları endişelendiriyor. Bilinmeyen bir nedenle ölen balıklar su yüzüne çıkmaya devam ediyor. Meydana gelen ölümlerde balıkların, nehirde bulunan ağaçlara ve taşlara takıldığı gözlemlendi. Su debisinin oldukça düştüğü görülen Kızılırmak’ın Sivas Eğri köprü ve Karşıyaka mahallelerinden geçen bölümünde su yüzeyinde görülen yüzlerce ölü balıklar görenleri şaşırttı. Ölü balıklar havadan drone ile de görüntülendi.

VATANDAŞ YETKİLİLERE SESLENDİ

Bölgedeki kokuyu fark edip ırmak kenarına indiğinde balık ölüleriyle karşılaşan Samet Kürkel, “Tesadüfen buradan geçiyordum, kokuyu fark ettim. Bizde merak edip köprünün altına indiğimizde bu görüntüyle karşılaştık. Yetkililerin buraya el atmasını rica ediyoruz. Burası Türkiye’nin en uzun nehri. Buraya bir el atılırsa iyi olur çünkü bunlar da bir can sonuçta. Suyun çekilmesinden mi kaynaklanıyor yoksa kimyasallardan mı kaynaklanıyor bilmiyorum ama sonuçta balıklar ölmüş. Tekrarı yaşanmaması için yetkililerin ilgilenmesini istiyoruz” dedi.

Balık kanı nasıl temizlenir? Balığın kanı nasıl çıkar? İşte püf noktaları… TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef’in yeni bölümünde şef Mehmet Yalçınkaya’nın sorusu sonrası ‘En iyi balık kanı nasıl temizlenir?’ en çok merak edilen konulardan biri oldu. Balıkta acımsı tadın olmaması için balık kanı temizlemenin birçok farklı yöntemi mevcut. Ancak her balık için bu metot değişiyor. Peki, balık kanı nasıl temizlenir? Balık kandan nasıl arındırılır? Balığın kanı nasıl çıkar? İşte merak edilen soruların cevapları…