Türkiye Gazetesi

İskenderun’da yaşayan Dilek Karakurt ve Kenan Saraç çifti dünya evine girdi. Düğünden sonra sahil turu yapmak isteyen genç çift konvoyu durdurarak müzik eşliğinde oynamaya başladı.

3 ÇİFT DOYASIYA EĞLENDİLER

Bu sırada sahilde tur atan başka bir çift arabalarını durdurarak diğer çifte dahil oldu. Oyuna davet edilen genç beraber eğlenmeye başladı.

DÜĞÜN SAHİLDE DEVAM ETTİ

Gece yarısı üçüncü gelin arabasının da denk gelmesiyle üç gelin ve üç damat sahilde doyasıya eğlendi. İkinci kez kurulan düğün ortamında gönüllerine oynadılar. Gelin ve damadın yakınlarının cep telefonu ile kaydettiği görüntüler yoğun ilgi gördü.

Bayburt'ta düğünde şaşırtan bir ilk! Ata gelin değil damat bindi Bayburt'ta bir düğünde şaşırtan anlar yaşandı. Çayırköprü (Vağında) köyünün girişinde ciritçiler eşliğinde atlarla karşılanan gelinin ata binememesi üzerine at sırtına bu kez damat bindi. Ortaya gülümseten anlar çıktı.