Türkiye Gazetesi

Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nin çatısında yangın çıktı. Hastalar kucaklarda ve tekerlekli sandalyelerde tahliye edilirken, çatısı alev alev yanan hastane dron ile görüntülendi.

Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nin çatısında saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı alevlere teslim olurken, bina da dumanla doldu.

HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, onlarca hasta binadan tahliye edilmeye başlandı. Kimi hasta kucaklarda kimisi de tekerlekli sandalyelerde binadan dışarı çıkarıldı.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangında can pazarı yaşanırken, alev alev yanan hastane dron ile havadan görüntülendi. Yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

BİNADAKİ TÜM HASTALAR ÇIKARTILDI

Valilikten yapılan açıklamaya göre can kaybı ve yaralı yok. Hastanedeki 80 hasta çevre hastanelere nakledildi.

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Olay yerine gelen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy inceleme yaptı. Burada basın mensuplarına konuşan Arısoy, "12.50 civarında çıktığını tahmin ediyoruz. Tüm hastalar kısa sürede tahliye edildi. Hepimiz çok korktuk buranın huzurevi olarak kullanılan bir bölüm olduğunu biliyoruz. 15 dakika önce tüm tahliye işlemi gerçekleştirildi. Tüm hastalar ve sağlık ekipleri tahliye edildi. 100 kadar huzurevinde kalan yaşlı olduğunu biliyoruz. İçerde hasta ve sağlık personeli yok. Yangın çatı katında başladı" dedi.

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