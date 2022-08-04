Türkiye Gazetesi

Gıdadan giyime, kozmetikten, temizlik ürünlerine kadar birçok ürünü buradan karşılayan Bulgar turistler, artık evlerindeki mobilyayı da Edirne’den alıyor. Bulgaristan'dan Türkiye'ye sadece kimliklerini göstererek gelebilen ve akın akın Edirne’ye gelen Bulgar turistler, yaptığı alışverişlerle kent esnafına katkı sağlıyor. Bulgar turistlerin Edirne’deki alışverişlerinde satın aldıkları ürünler arasına mobilya da girdi. Okulların açılmasına kısa bir süre kala çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak için Edirne'ye alışverişe gelen Bulgar vatandaşlar, mobilya ihtiyaçlarını da buradan karşılıyor.

PASAPORTSIZ GEÇİŞ HAREKETLİLİĞİ ARTTIRDI

Her türlü ihtiyacını Edirne'den karşılayan Bulgar turistlerin sadece kimliklerini gösterip gümrüklerden geçişinin başlamasının ardından kentte hareketlilik artarken, bu durum mobilya satıcılarının da yüzünü güldürdü. Türkiye'ye pasaportsuz girişin başlamasından çok memnun kaldıklarını söyleyen Bulgaristan'dan gelen Mustafa Mümin, "Türkiye'mize şeref vermeye geldik. Burası bize çok uygun geliyor. Gezmeye ve alışverişe geldik. Mobilya almaya geldik. Yatak odası ve çocuk odası alacağız. Çocuklara kıyafet aldık. Okulların açılmasına az kaldı. Çocuklarımızın ihtiyaçlarını almaya geldik" şeklinde konuştu.

ALIŞVERİŞ YAPMAK İÇİN EDİRNE’YE AKIN ETTİLER

Bulgaristan'da fiyatlar daha yüksek olduğunu söyleyen Hanife Erol, Edirne'de fiyatların daha uygun olmasından dolayı alışverişlerini buradan yaptıklarını aktardı. Daha önce de Bulgaristan'dan gelen belli bir müşteri kitlesinin olduğunu belirten Saraçlar Caddesi mobilyacı esnafı Sami Karaca, Türkiye'ye pasaportsuz girişin başlamasının ardından daha yoğun şekilde gelmeye başladıklarını söyledi. Bulgaristan'dan gelen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman Edirne'yi ziyaret ettiğini dile getiren Karaca, giyimden gıdaya kadar mobilya da bu alanların içinde her şeyi almak için Edirne'ye geliyorlardı. Ama bu kararla birlikte daha bir yoğun şekilde gelmeye başladılar" dedi.

ESNAFA KATKISI BÜYÜK

Gümrükte işlemlerin hızlı şekilde yürütülmesinin geçişlerde çok büyük faydası olduğunu belirten Karaca, "Gümrükte Almanya'dan gelen yurttaşlarımızın geçişleri hızlı şekilde ilerliyor. Eskiden bu sezonda çok uzun kuyruklar oluyordu. Bulgaristan'dan gelen vatandaşlarımızı da engelliyordu ama şuan gümrükte yapılan çalışmanın da etkisi var. Şuan gelen ziyaretçilerden memnunuz. İnsanlar sadece kimlikleriyle gelip burada gezip alışveriş yapabilecekler. Bunun da ziyaretçi sayısını arttıracağını düşünüyorum. Ayrıca bunun esnafa da katkısı olacaktır. Bir aile Bulgaristan'daki evi için alışveriş yapmaya geldi. Çocuklarına baza aldı kendisine de yatak odası takımı aldı. Böyle bir ihtiyacı varmış gelip bunu Türkiye'de karşıladı. Bu da bizi memnun ediyor" şeklinde açıklamada bulundu.

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