Türkiye Gazetesi

Farikada çalışan işçi korkunç bir şekilde canından oldu. Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan Asen Alüminyum isimli fabrikada meydana gelen feci olayda fabrikada işçi olarak çalışan Kazım Kasap her zaman yaptığı gibi işinin başındaydı ve işini yapıyordu.

O an nasıl oldu henüz bilinmmiyor ancak Kazım Kasap pres makinesine sıkışarak yaralandı. Olayı gören diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

2 ÇOCUK BABASIYDI

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerinin ilk tetkiklerinin ardından Kasap’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

2 çocuk babası Kasap’ın cansız bedeni, cenaze aracına alınarak otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli’nde faciadan dönüldü: Kimyasal sıvı dolu tanklar yolda devrildi Kocaeli’nin Gebze ilçesinde faciadan kıl payı dönüldü. D-100 karayolunda seyir halindeki kimyasal madde yüklü tırın tankları yola devrildi. Olay yerine vinç çağrıldı. Tanklar kaldırıldıktan sonra yol ulaşıma tekrar açıldı.

Çanakkale ve Kocaeli'de orman yangını! Çanakkale’nin Ezine ilçesindeki ormanda ve Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yuvacık Barajı üstünde bulunan ormanlık alanda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Çanakkale ve Kocaeli'deki yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.

Kocaeli'de demir çelik fabrikasında yangın Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, demir çelik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.