Konya'nın Selçuklu ilçesinde tır ile işçi servis otobüsü çarpıştı. Feci kazada çarpışmanın etkisiyle 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.
25 KİŞİ YARALANDI
İbrahim K. idaresindeki tır, 4. Organize Sanayi Bölgesi 413. Sokak'taki kavşakta Osman Ş'nin kullandığı servis otobüsüyle çarpıştı.
Otobüsteki işçilerden Ahmet Baykal yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Servis otobüsünde yaralananların tarım makineleri üretimi yapan fabrikada çalıştıkları öğrenildi.
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