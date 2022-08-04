Türkiye Gazetesi

Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'nde sosyal medyaya video çekmek isteyen 3 çocuk, kırık cam şişesiyle sokakta oynayan 11 yaşındaki M.Y.’nin elini kesti.

Yaşanan olayın ardında çocuklar kaçarak uzaklaşırken, M.Y. ise ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

Ailenin şikayetçi olması üzerine inceleme başlatan polis ekipleri olayı gerçekleştirdiğini tespit ettiği M.K. (8), A.A. (11) ve S.B. (10) isimli çocukları kısa sürede yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından M.K., A.A. ve S.B. yaşı küçük oldukları için ailelerine teslim edildi.

Öte yandan, çocukların olaydan sonra kaçtıkları anlar kameraya yansıdı.

Gençlerin video çekmek için yaptıkları pes' dedirtti Youtuber gençlerin izlenmek için yaptığı akılalmaz olaylara bir yenisi daha eklendi. 'Eğlence' adı altında arkadaşını direğe bağlayan genç, arkadaşına tokat ve yumurta atanlara para verdi.

Video çekmek için çıktığı surlardan düşüp öldü! Bursa’da gezmek için çıktığı tarihi surlarda video çekmek isterken düşen şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti.