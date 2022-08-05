Türkiye Gazetesi

Yunus Emre Mahallesi Çadırlar bölgesinde meydana gelen olayda alınan bilgiye göre, çadırda kalan yabancı uyruklu 6 yaşındaki Cizzah El Salih’in kişinin ailesi çocuğun hareketsiz yattığını görünce paniğe kapıldı. Hemen bir araçla küçük çocuk hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalede çocuğun kalbinin durduğu tespit edildi.

YATAĞINDA UÇLARI AÇIK KABLO BULUNDU

Olaydan sonra çalışma başlatan polis ekipleri, çocuğun kaldığı çadırda inceleme yaptı. İncelemede Cizzah El Salih’in yattığı yatakta uçları açık kabloların olduğu görüldü, elektrik firması ekiplerinin de yaptığı kontrolde elektrik akımının aktif olduğu tespit edildi. Polisin konuyla ilgili çalışması devam ediyor.

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