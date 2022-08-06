Türkiye Gazetesi

Duygu YILMAZ

Yaz demek tatil demek. Çoğu kişinin ilk tercihi beş yıldızlı bir otel tatili olsa da koronavirüs salgınının yanı sıra artan konaklama fiyatları özellikle kalabalık ailelerin tatil anlayışını değiştirdi. Hem rahat bir tatile gideyim hem de bütçem çok sarsılmasın diyenlerin gözde tatili ise kamp tatili oldu. Kamp yapmak şüphesiz tabiatla iç içe olmanın en güzel yollarından biri...

Güne kuş cıvıltıları, yaprakların esintisiyle başlamak, süreliğine şehrin kalabalığından ve gürültüsünden uzaklaşmak için kamptan daha iyi bir seçenek neredeyse yoktur! Kamp tatili yapmanın yaşlı ve genç herkes için çok sayıda faydası da bulunuyor. Mesela kamp yaparken her şeyin planlamasını siz yaparsınız ve koşuşturma olmayacağı için temiz havanın da etkisiyle tüm stresinizden arınabilirsiniz. Arkadaşlarınız veya ailenizle kamp yapmaya gittiyseniz gecenin geç saatlerinde bile dikkatiniz dağılmadan sohbet etme şansınız olur. Şehir hayatında genelde hareketsiz olanlar kamp sayesinde odun toplama, yürüyüş, yüzme gibi aktivitelere de yönelecektir. Kampı en cazip kılan şey ise çalar saate ihtiyacınızın olmaması! Şöyle bir düşünün en son ne zaman çalar saat olmadan uyuyup, uyandınız?

DENİZ KENARI MI, ORMAN MI?

Daha önce hiç deneyimlemeyenlerin ilk başta gözünü korkutsa da eğer siz de tabiatın içinde bir tatil istiyorsanız ilk işiniz kamp alanına karar vermek olmalı. Gönlünüzden nasıl bir tatil geçiyor? Deniz kenarı mı yoksa orman mı? Eğer bu sizin için ilk tecrübeyse önceliğinizin bir köye yakın kurulmuş, içerisinde banyo ve mutfak olan kamping alanı olması daha iyi olacaktır. Zira bir anda ormanın içerisinde tek başına olmak ve çadır kurmak zorlu ve ürkütücü olabilir. Kamp alanı seçerken bölgeyi araştırmalı, hangi hayvanların yaşama alanı olduğunu bilmelisiniz. Su kaynaklarına yakın bir yerde konaklarsanız da uzun yollar boyunca su taşıma zorluğunu da elemiş olursanız. Eğer İstanbul ya da çevresinde ikamet ediyorsanız şanslınız! Çünkü çadırınızı kapıp gidebileceğiniz pek çok kamp alanı bulunuyor. Kamp için olmazsa olmazlar ise şöyle: Çadır, mat, ilk yardım kiti, fener, yemek gereçleri, termos, powerbank ve kamp ocağı... İki kişilik bir çadırın fiyatı ise yaklaşık 350 TL’den başlıyor.

TATİLDE SORUMLULUK AŞILAYIN

Çocuklu bir aileyseniz çok daha iyi bir araştırma ve kamp hazırlığı yapmalısınız. Mümkünse seçeceğiniz yer hem tabiat içerisinde hem de kısa sürede şehre ulaşılabilecek bir alan olmalı. İlk sefer için evinizden çok uzaklaşmadan yakın bir alanda sadece bir günlük kampı deneyimleyebilirsiniz. Böylece çocukların neye ihtiyaç duyacağını tespit eder, ona göre bir ihtiyaç listesi hazırlayabilirsiniz. Çocukların televizyon ve tabletin olmayışı ile sıkılmaması için çocuklu arkadaşlarınızı da bu tatile dahil edebilirsiniz. Yanınızda muhtemel rahatsızlanmalara karşı her zaman ateşölçer, ağrı kesici gibi ilaçlar olmalı ve en yakın hastanenin yolunu da bilmelisiniz. Kampı çocuklara eğlenceli hâle getirmek de yine sizin elinizde! Çocuklarla top oynayabilir, yürüyüşe çıkabilir, hamak kurup keyiflerini artırabilirsiniz. Kamp tatili çocuklara sorumluluk aşılamak için de iyi fırsatlardan biridir.

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