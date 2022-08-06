Türkiye Gazetesi

Sultan II. Osman’ın sadrazamı Öküz Mehmet Paşa’nın lakabıyla ilgili çeşitli rivayetler var.

Bir tanesi “Oğuz” kelimesinin değişikliğe uğramış hâli.

Bir diğeri, babasının Karagümrük'te öküz nalbantlığı yapmış olması.

Bir başkası –ve en doğrusu-, hayırsever Mehmet Paşa, Edirnekapı'da hayrına cami yaptırırken, inşaata taş çeken arabanın öküzlerinden birinin sakatlanması ile onun yerine geçip arabayı çekmiş olması.

Daha sonra bu sıfatla anılmaktan şeref duymuştur.

HAYIRSEVER BİR PAŞAYDI

Mehmet Paşa Edirnekapı’daki cami dışında yüzlerce eser yaptırdı. Üç defa geldiği başbakanlığının ikincisinde kervansaray, cami, mektep, medrese, çeşme ve köprü inşa ettirmiştir. Niğde’de yaptırdığı kervansaray sonradan Faruk Nafiz Çamlıbel'in "Han Duvarları" şiirinin ilham kaynağını oluşturmuştur. Sakız adasında camii ve gezdiği bazı diğer yerlerde hayırlı kurumları bulunmaktadır.

BU EŞEKLER DE KİM?

Rivayet edilir ki, Öküz Mehmet Paşa'nın komuta ettiği ve İran'a karşı düzenlenen bir seferde ordu komuta heyeti kışlak çadırında toplanmış taarruz planlarını gözden geçirirlerken, birliklerin iaşesi ve taşıma işleri için getirilmiş öküzlerden biri çadırın aralığından kafasını uzatıp gözlerini Öküz Mehmet Paşa’ya dikmiş. Çevresindekiler gülmemek için kendilerini zor tutmuş. Öküz gitmiş ama bir süre sonra tekrar gelip yine uzun uzun Öküz Mehmet Paşa’yı süzmüş. Bu sefer oradakiler kendilerini tutamayıp kahkahaları basmışlar. Öküz Mehmet Paşa “Bu hayvan bana ne diyor biliyor musunuz?” diye sormuş. “Senin kim olduğunu anladım da, bu yanındaki eşekler neyin nesi diye soruyor.”

Tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndaki 65 yıllık şadırvanı yıktılar İzmir’de Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda bulunan Şadırvanaltı Camii yakınlarındaki yaklaşık 65 yıllık şadırvanın kişi veya kişilerce yıkılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili açıklama yapan Şadırvanaltı Camii Dernek Başkanı Turgay Oğuzhan, “Kimin yaptığı ortaya çıkmamakla beraber yakın civardaki esnafların yaptığı ifade ediliyor. İzmir Valimiz Yavuz Selim Köşger ile görüştük ve kendileri şadırvanı tekrar yaptıracaklarını söylediler” dedi.