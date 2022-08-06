Türkiye Gazetesi

Bugün 76 yaşında; beyaz perdeden çekildi ama hâlâ sahnelerin tozunu atıyor. O, Ajda Pekkan... 50 sinema filmi ve 3 televizyon dizisinde oynadı. 11 sinema filminde seslendirdiği şarkılar yer aldı. Birlikte en çok film çevirdiği aktör olan Ayhan Işık başta olmak üzere, başrol oyuncusu olarak kamera karşısına geçtiği Öztürk Serengil, Cüneyt Arkın, Tanju Gürsu, Zeki Müren, Sadri Alışık, Ekrem Bora ve Metin Oktay birer birer hayata veda etti.

PETROL DENGESİNİ FENA BOZDU

1963 yılında başladığı sinema yolculuğuna 2013’te nokta koyan Ajda Pekkan, tamamen müziğe ağırlık verdi. 1980 Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye'yi temsil ettiği “Pet’r Oil” şarkısıyla 15. olunca hayal kırıklığına uğradı; İstanbul’u terk ederek Los Angeles’ta yaşadı. Toparlanması ve Türkiye’ye dönüş yapması 1982’yi buldu. Ajda Pekkan Türkçenin yanı sıra İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Arapça ve Japonca pek çok dilde şarkılar söyledi.

