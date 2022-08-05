Türkiye Gazetesi

Kokrunç kazada 2 otomobil tırlarla çarpıştı ve feci bir kaza meydana geldi. Kaza TEM otoyolu Yeşilyayla mevkiinde gece 03.00 sıralarında meydana gelen olayda TEM otoyolu İstanbul istikametinde karayollarının üst yapı çalışmasını bitirip yolu trafiğe açtığı sırada yavaşlayan trafikte Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Yusuf C. idaresindeki tır önünde bulunan Beytullah S.’nin kullandığı otomobile, Yusuf Erkan’ın kullandığı otomobile Sedat T.’nin kullandığı tıra ve Selim S.’nin tıra arkadan çarptı.

Kazada Yusuf Erkan’ın kullandığı araçta bulunan Ayaz Mehmet Erkan (6), Öykü Erkan (4) ve Vahide Gözde Erkan(26) olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Yusuf Erkan ağır yaralanırken Sedat T. ile Faruk A. yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Hendek Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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