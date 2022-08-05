Türkiye Gazetesi

Caferağa Mahallesi'nde A.Ç bir iş yerinin önünde temizlik yapıyordu. Yoldan geçen bir kişi gezdirdiği köpeğine toz geldiğini öne sürerek temizlik yapan A.Ç.’yi darbetti.



Şüpheli olay yerinden uzaklaşırken, burnunun kırıldığı öğrenilen A.Ç. hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.



Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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