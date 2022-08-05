Olay, dün Halkalı-Gebze arasında seferler yapan Marmaray’da gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi eline aldığı poşetle madde kullanmaya başladı. Yolculara aldırış etmeden madde kullanan şahıs, diğer yolcular tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Marmaray'da tedirgin eden anlar: Kimseyi umursamayan genç eline aldığı poşetle madde kullandı
05.08.2022 - 16:23 | Son Güncelleme: 05.08.2022 - 16:25
Türkiye Gazetesi
Halkalı-Gebze arasında seferler yapan Marmaray’da bir genç eline aldığı poşetle madde kullandı. Şaşkına çeviren görüntüler yolcu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : marmaray,yolcu,madde,
892590 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/892590.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER