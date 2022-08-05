Türkiye Gazetesi

Mahalleli hem koku yaydığı hem de görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle çöp evi ekiplere bidlirdi. Şikjayet üzerine hareket geçen ekipler eve geldi ve şoke oldular. Çünkü evin hem içi hem de dışı çöp doluydu. Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Gezer Sokak’ta bulunan ev belediye ekipleri tarafından temizlendi.

20 YILDIR ÇÖP TOPLUYORMUŞ

66 yaşındaki 2 çocuk 4 torun sahibi bir kadın, iddiaya göre, psikolojik sorunları nedeniyle yaklaşık 20 yıldır çöp topladığı öğrenildi. Evin çöp eve dönmesinin ardından artan kokular ve görüntü kirliliği nedeniyle mahalleli şikayetçi oldu.

20 TEMİZLİK İŞÇİSİ SAATLERCE TEMİZLEDİ

Belediye ekiplerine durumun bildirilmesinin ardından sabahın erken saatlerinde çalışmalarına başlayan yaklaşık 20 temizlik işçisi saatlerce uğraşmasının ardından anca temizlenebildi. Çöplerin mahalleden alınmasının ardından derin bir nefes alan mahalle sakinleri Çerkezköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

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