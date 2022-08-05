Türkiye Gazetesi

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri eğlence mekanlarında fahiş fiyatların uygulandığı ve ikili menü sisteminin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Hesap ödeme kısmına itiraz eden müşterilerin işletme sahipleri ve çalışanları tarafından darp, tehdit ettikleri, mağdurları zorla mekanda tutarak kimliklerine ve değerli eşyalarına el konulduğu belirlendi. Asayiş Büro Amirliği ekipleri hedef şüpheli şahıslar ile birlikte işletmeleri fiziki ve teknik takibe aldı.

ARKADAŞLIK SİTELERİNDE TANIŞIP TUZAĞA DÜŞÜRÜYORLAR

Derinleştirilen soruşturma çerçevesinde yeni detaylar ortaya çıktı. Örgüt üyesi kadınların arkadaşlık sitesi benzeri sosyal medya programlarından özellikle tatilcileri hedef aldıkları tespit edildi. Örgüt üyesi kadınların mağdur erkeklerle yazışarak buluştukları, ardından örgüt üyesi işletme sahibi ve çalışanları ile birlikte hareket ederek eğlence mekanlarına götürdükleri belirlendi. Gece sonunda ise mağdurlardan fahiş hesabı zorla ödettiren örgüt üyeleri, itiraz edenleri ise darp ve gasp ettikleri öğrenildi.

İSTANBUL DAHİL 10 İLDEN ÇOK SAYIDA MAĞDUR VAR

Asayiş Büro Amirliği ekipleri örgüte ait Ankara ve Alanya’daki 5 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde 4’ü kadın 9 kişi gözaltına alındı. Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda örgüt içerisinde kullanılan dokümanlar ele geçirildi. Soruşturma çerçevesinde İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Eskişehir, Karaman, Malatya, Burdur, Konya ve Bursa’dan çok sayıda mağdur olduğu öğrenildi. Mağdurlar ifadelerinde korktukları için şikayetçi olmadıklarını söyledikleri belirtildi.

Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.