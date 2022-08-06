Eyyübiye ilçesinin kırsal Uğurlu Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada M.D, K.D, H.A, H.D, E.D, M.A, B.A, H.A, A.A ve H.A. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Bursa’da taşlı bıçaklı kavga! Polislerin ve bekçilerin bulunduğu çok sayıda yaralı var Bursa’da inşaat işçileriyle başka bir grup arasında çıkan taşlı bıçaklı tartışma ortalığı savaş alanına çevirdi. Çıkan kavgada 2 polis, 2 bekçi olmak üzere 6 kişi yaralandı.
Arazi kavgası kanlı bitti! Ölüler ve yaralı var Niğde'de de arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma alevlenince bir anda kavgaya döndü. Kavgada tabancayla vurulan 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.