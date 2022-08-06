Türkiye Gazetesi

Kaza, dün akşam saat saatlerinde Dikmen Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.F.C. idaresindeki yabancı plakalı lüks cip aynı istikamette ilerlemekte olan H.M. kontrolündeki otomobili sollamak istedi. Bu esnada karşı şeritten gelmekte olan E.K. idaresindeki başka bir lüks cip ile çarpıştı.

ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Lüks iki cip ve bir otomobil olmak üzere toplam 3 aracın karıştığı kazada kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bölgeye ulaşan ekiplerce M.M. (71), M.D. (65) ile D.Ş. isimli yaralılar ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, milyonluk kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Feci kaza: Doğum gününde hayatını kaybetti Artvin’de lüks otomobil tıra arkadan çarptı. Hurdaya dönen araç içinde bulunan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Ölen gencin doğum günü olduğu ve yaz tatili için memleketi Artvin’e ailesinin yanına geldiği öğrenildi.

Bolu tünelinde zincirleme trafik kazası! 3 tır birbirine girdi Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde 3 tır ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.