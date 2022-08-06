Türkiye Gazetesi

Meteoroloji hava tahmin raporlarından alınan bilgiye göre, yarın İç Ege, Batı Akdeniz ve Ankara'da kuvvetli sağanak yaşanması öngörülüyor. Söz konusu yağışların öğle saatlerinden itibaren etkili olamsı bekleniyor.

ÖĞLE SAATLERİNDE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren İç Ege ile Batı Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Yarın öğle saatlerinden itibaren Ankara genelinde de sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Meteoroloji uyardı: 1 bölge, 3 ilde sağanak alarmı Meteoroloji, İç Ege ile Ankara il merkezi, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevrelerinde yarın için gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji il il açıkladı: Dikkat yağış geliyor Yurt genelinde hava durumu mevsim normallerinde seyredecek ancak Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Sinop, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Meteoroloji İstanbul dahil birçok ili uyardı: Sağanak yağış geliyor Meteoroloji yeni günün hava durumu raporunu paylaştı. Sıcak ve nemli hava devam ederken, Meteoroloji, sağanak uyarısı da geldi. Bu illerde yaşayanlar dikkat… İşte il il hava durumu raporu…