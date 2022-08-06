Türkiye Gazetesi

Cizre'de saat 12.00 ile 17.00 arası hava sıcaklığının 50 dereceye ulaştığı ilçede vatandaşlar sabah saatlerinde alışverişini yapıp evlerine ve klimalı serin ortamlarda dinlenirken, esnaf da ya iş yerlerinde ya da kepenk kapatıp evlerinde dinlenmeye çekiliyor.

Silopi ilçesinde ise cadde ve sokaklarda sakinlik gözleniyor. En sıcak günlerin yaşandığı ilçede araç trafiğinde de düşüş görülüyor.

ESNAF KEPENK KAPATTI

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı nedeni ile esnafın kepenk kapattığı, sosyal yaşam ve çay bahçelerinin boş kaldığı, uluslar arası karayolundaki asfaltın erime noktasına geldiği Cizre’de halk üç boyunca bu zorlu şartlarda yaşamlarına devam etmeye çalışıyor.

VATANDAŞLAR EVLERİNE KAPANDI

Yaz aylarının Cizre’de çok sıcak geçtiğini ifade eden döner ustası Hasan Yel, ”Temmuz ve Ağustos ayı çok sıcak geçiyor. Dışarıda hava 50 derece ise ocak başındaki sıcaklık ile birlikte biz 80 derece altında çalışıyoruz, çünkü halka hizmet ediyoruz. Vatandaşlar sıcaktan dışarı çıkamadığı için paketlerini evlerine veya iş yerlerine kadar götürüyoruz” dedi.

SICAKLAR ESNAFIN MESAİ SAATLERİNİ BİLE DEĞİŞTİRDİ

Öğle saatlerinde herkesin evlerine çekildiğini ifade eden Yel, ”Yaz aylarında özellikle Ağustos ayında Cizre’de 1200 ile 17.00 saatleri arasında kimse dışarı çıkmıyor. Esnaf da o saatlerde ya kepenk kapatıp eve gidiyor ya da klimalı serin ortamlarda dinlenmeye çekiliyor. Yani aşırı sıcaklar biz esnafın mesai saatlerini bile değiştirdi diyebiliriz” şeklinde konuştu.

BAŞLARINA SU DÖKEREK SERİNLEDİLER

Mardin'in Suriye sınırındaki Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde de vatandaşlar kavurucu sıcakla mücadele ediyor.

Kızıltepe'de vatandaşlar gölgelik alan, park ve bahçelerde zaman geçirerek serinlemeye çalışıyor. Bazı çocuklar ve gençler başlarına su dökerek serinlerken, kimi esnaf da serinlemek için sık sık hortumla iş yerinin önünü suluyor.

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