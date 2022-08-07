Türkiye Gazetesi

Meteoroloji, hafta sonu planı yapanlar için önemli bir uyarıda bulundu, 7 Ağustos 2022 hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Pazar gününü dışarıda geçirmek isteyenler ve açık hava planı yapanlar 'bugün hava nasıl olacak' sorusunun cevabını merak ederken Meteoroloji'den beklenen açıklama geldi. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da yağmur beklendiğini belirtti ve saat vererek uyardı. Ayrıca 9 kent için 'sarı kod' verildi, vatandaşlar sel ve su baskınları konusunda uyarıldı.

7 AĞUSTOS 2022 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya kesimi, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Osmaniye, Bolu, Düzce, Karabük, Çorum, Amasya, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Balıkesir'in kuzey kıyıları, Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısı ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

9 KENTE SARI KODLU UYARI

Bugün özellikle öğre saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun belirli bölgelerinde sağanak yağışın kuvvetleneceği öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu ve bu illerde yaşayan vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmasını istedi.

İşte Meteoroloji'nin kuvvetli yağışa karşı uyardığı 9 il: Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, Muğla ve Uşak.



7 Ağustos 2022 hava durumu tahmin haritası

İSTANBUL'DA SAĞANAK İÇİN SAAT VERDİ

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından günün hava durumuna dair paylaşımlarda bulundu. İstanbul'da çok kuvvetli olması beklenmeyen yağmurun sabah saat 10-11 gibi Avrupa Yakası'nda başlayacağını, öğle saatlerinde ise Boğaz çevresine geleceğini belirten Prof. Dr. Şen, öğleden sonra ise Anadolu Yakası'nda 'var-yok arası' hafif yağış olabileceğini kaydetti.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 32

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 35

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 30

Samsun: Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

Meteoroloji uyardı: 1 bölge, 3 ilde sağanak alarmı Meteoroloji, İç Ege ile Ankara il merkezi, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevrelerinde yarın için gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.