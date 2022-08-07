Türkiye Gazetesi

Seyir halindeki otomobil bir anda dre yatağına uçuncu olan oldu. R.A'nın kullandığı otomobil, Alatepe Mahallesi'nde nedeni henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı dere yatağına yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü R.A ile otomobilde bulunan Ç.K hayatını kaybetti, B.K. ve Y.U. ise yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarılarak, sağlık ekipleri tarafından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uçurumdaki araç da vinç yardımıyla dere yatağından çıkarıldı.

Meteoroloji’den Muğla’ya yüksek sıcaklık uyarısı: Orman yangınlarına dikkat! Meteoroloji Muğla için orman yangını uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den Muğla'ya 'Sıcak' uyarı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muğla bölgesinde 25 Temmuz’a kadar hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği uyarısında bulundu.

Muğla Valiliğinden kritik uyarı: Önümüzdeki 3 güne dikkat ​Meteoroloji yangın bölgelerinde sıcak hava ve ani şiddetli rüzgara karşı uyarıda bulunmuştu. Muğla Valiliği Muğla’da etkili olacak yüksek sıcaklık ve rüzgara karşı vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı.