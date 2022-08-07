Türkiye Gazetesi

Havalar ısındı, yılanlar şehir merkezlerine indi. Zehirli yılanlar da dahil olmak üzere birçok tür özellikle Doğu illerinde vatandaşlar tarafından görüntülenirken, aynı zamanda bu yılanlar korkuya da neden oluyor.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Son haber ise Diyarbakır'dan geldi. Kocaköy ilçesi Kokulupınar Mahallesi'nde vatandaşlar, yaklaşık 2 metre boyunda iki siyah yılanla karşılaştı. Yılanların birbirine sarılı şekilde ilerlediğini gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Yılanlar, bir süre dans ettikten sonra arazide gözden kayboldu.

İhbar üzerine yılan besleyen adamın evine giden ekipler korkunç manzarayla karşılaştı! “Korku filmi gibiydi” ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yılan besleyen bir adamdan haber alınamaması sonucu ekipler polise ihbarda bulundu. Eve giren ekipler, 4.57 metrelik yılanı 28 yaşındaki adamın boynuna dolanmış halde buldu. Yılan, başına vurularak etkisiz hale getirilirken zehrin etkisiyle kalp krizi geçirdiği belirlenen adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.