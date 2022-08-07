Türkiye Gazetesi

15 yaşındaki Harun oyun oynamak için bilgisayar başına oturdu ama bir daha kalkamadı. Acı olay, Kepez ilçesinde Emek Mahallesi'nde meydana gelen olayda bilgisayarda oyun oynayan Atatürk Meslek Lisesi 3’üncü sınıf öğrencisi 15 yaşındaki lise öğrencisi Harun Sarı ekran başında hareketsiz kaldı.

Odaya giren kız kardeşi durumu annesine söyledi. Oğlunun masada hareketsiz olduğunu gören anne durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık çalışanları geldi.

HAYATINI KAYBETTİ

Eve gelen sağlık görevlileri ilk müdahalenin ardından Harun Sarı’yı ambulans ile Şelale Tıp Merkezine kaldırdı. Burada Harun’un hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze daha sonra Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çocuğun cenazesinin işlemlerin ardından Kurşunlu Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

Antalya Kumluca açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem AFAD'dan son dakika olarak Akdeniz'de Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında saat 13.05'te 4,2 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Antalya’da akıllara durgunluk veren haciz kurnazlığı Antalya’da haciz yoluyla bağlanan araçlarını geri almak isteyen bazı vatandaşlar ilginç bir yola başvurdu. Araçlarını söktükten sonra yol kenarına bırakan şahıslar kendi araçlarını ihbar edip, yediemin ihalesine girerek aracını ucuza aldığı belirlendi.

Antalya'da ortaya çıktı görünce şoke oldu: İnsan yüzlü örümceği sahiplendi karınca ile besliyor Antalya'daki 65 yaşındaki Fatma Ağaçbacak çamaşır topladığı sırada eşofmanında gördüğü insan yüzlü örümcek karşısında şoke oldu. Bu yaşında ilk kez böyle bir örümcek gördüğünü söyleyen Ağaçbacak, hayvanı sahiplendi. İnsan yüzlü örümceği kavanozda karınca ile besliyorlar.