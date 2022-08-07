Olay, Doğanyurt ilçesine bağlı Köfünanbarı köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Doğanyurt ilçesinde çiftçilik yapan Ş.A., mısır bahçesini domuzlardan korumak için elektrikli tel çitlerden oluşan tuzak kurdu.
KURDUĞU TUZAĞA EŞİ TAKILDI
Akşam saatlerinde elektrikli tel çite elektrik verdiği sırada 77 yaşındaki eşi H.A. elektrik yüklü tel çite dokunması neticesinde hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ekipleri, incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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