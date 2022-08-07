Olay Zonguldak’ın Devrek ilçesinde yaşandı. 73 yaşındaki Fatma T.’yi yılan soktu.
Haberi alan yakınları yaşlı kadını Devrek Devlet Hastanesine kaldırdı. İlk müdahale hastanede yapıldı.
Talihsiz kadın buradaki tedavisinin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.
Görüntüler Türkiye'den! 2 metrelik yılanların dansı anbean kamerada Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde vatandaşlar, boyları 2 metreyi bulan yılanların dansını görüntüledi. Yılanlar, bir süre dans ettikten sonra arazide gözden kayboldu.