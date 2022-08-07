Türkiye Gazetesi

Yurt genelinde etkili olan kavurucu sıcaklar yerini serin ve yağmurlu havaya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre kuvvetli yağışlar geliyor. Bugün için Denizli’nin de aralarında yer aldığı 9 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

AFAD yaptığı açıklamada şu uyarılarda bulundu:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Ankara il genelinde, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile Aydın, Muğla ve Antalya’nın iç kesimlerinde yerel Kuvvetli Yağış bekleniyor" denildi.

Meteoroloji saat verdi, 9 kenti 'sarı kod' ile uyardı! Kuvvetli geliyor (7 Ağustos 2022 hava durumu) Meteoroloji 7 Ağustos 2022 hava durumunu açıkladı, sağanak beklenen iller belli oldu. Yurdun büyük bölümünde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar sürecek, özellikle İç Anadolu'nun kuzeyi, Marmara ve Karadeniz'de sağanak görülecek. Öte yandan Meteoroloji, 9 kent için sarı kodlu uyarı verdi, vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı. İşte günün hava durumuna dair tahminler...