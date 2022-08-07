Türkiye Gazetesi

Baba ve oğlunun tartışması 2 gün arayla canlarından etti. Gaziosmanpaşa'da Eyüp B. (52), eve geç kaldığı gerekçesiyle oğlu Keremcan B. (16) ile tartıştı. Bir süre sonra odasındaki pencereyi açan Keremcan B, 15. kattan atlayarak intihar etti. Durumu gören ailesi hemen 112 Acil ve polis ekiplerine ihbar etti.

Hayatını kaybeden çocuğun cenazesi Yeni Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi.

BABA DAYANAMADI

İki gün aradan sonra Eyüp B. (52) oğlunun ölüm acısına dayanamayarak Sultangazi'deki iş yerinde silahla başına ateş ederek canına kıydı.

AYNI MEZARLIĞA DEFNEDİLDİLER

Eyüp B'nin cenazesi, Gazi Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından oğluyla aynı mezarlığa defnedildi. Eyüp B'nin 14 yaşında bir erkek çocuğunun daha olduğu öğrenildi.

Sultangazi'de takip ettiği kadını parkta bıçakladı: Evlenme vaadiyle kandırıldığını iddia etti Sultangazi’de 57 yaşındaki zanlı evlenme vaadiyle kandırıldığını altın ve paralarını aldığını iddia ettiği 34 yaşındaki kadını parkta bıçakladı. Zanlı olayı gerçekleştirdiği bıçakla yakalanırken, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sultangazi’de iki çocuk lüks araçları çaldı: Küçük hırsızların eğlencesi pahalıya mal oldu Sultangazi’de lüks aracın yedek anahtarını çalan çocuk hırsızlardan biri, çaldıkları otomobille park halindeki araçlara çarparak ortalığı birbirine kattı. Aracı ilerletemeyeceğini anlayan çocuk, araçtan inerek kaçıp izini kaybettirirken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de cesedi bulunan hemşirenin amcasından çarpıcı açıklama! İstanbul Sultangazi'de 6 gündür ailesinin haber alamadığı hemşire Muhammet Aslan'ın cesedi bulunmuştu, amcasından dikkat çeken açıklamalar geldi.