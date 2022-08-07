Türkiye Gazetesi

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde serinlemek için göle giren 25 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti. AFAD ekiplerince cansız bedeni sudan çıkartılan gencin 1 ay önce nişanlandığı ve 4 ay sonra da düğün yapacağı öğrenildi.

25 yaşındaki Yusuf Aksarı, yaklaşık 1 ay önce nişanlandığı kız arkadaşı ile birlikte Sapanca Gölü'ne gitti. Serinlemek için göle giren Aksarı, bir süre yüzdükten sonra suyun içinde gözden kayboldu.

Aksarı’nın nişanlısı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye ulaşan AFAD ekipleri, yapılan çalışmaların ardından Aksarı'yı sudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yusuf Aksarı, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

4 AY SONRA DÜNYA EVİNE GİRECEKTİ

Yusuf Aksarı’nın 1 ay önce nişanlandığı kız arkadaşıyla birlikte göle geldiği ve 4 ay sonra da düğünlerinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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