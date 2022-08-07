Alınan bilgiye göre, Ankara’nın Sincan ilçesinde sokak köpekleri bir vatandaşa saldırdı.
Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan vatandaşı yoldan gecen sürücüler kurtardı.
Çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşın omuzunda da kırık oluştuğu öğrenildi.
Hastaneye kaldırılan şahsa ameliyat ile platin yerleştirildiği bildirtildi.
2 ay önce sokak köpekleri saldırmıştı! Yaşlı adam hayatını kaybetti Gaziantep'te 2 ay önce sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Eşinin ise aynı saldırıda yaralandığı öğrenildi.
Sokak köpekleri işitme engelli adama saldırdı Sakarya’nın Karasu ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 65 yaşındaki işitme sorunu olan vatandan ağır şekilde yaralandı. Yaşlı adam çevredekiler tarafından kurtarıldı. Mahalleli yetkililerden yardım istedi.
Sokak köpekleri 5 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşattı Zonguldak’ta başıboş gezen sokak köpekleri 5 yaşındaki çocuğa saldırdı. Dehşeti yaşayn çocuk çeşitli yerlerinden yaralandı.