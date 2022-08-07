Türkiye Gazetesi

Kaza, Finike ilçesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.A. (43) idaresindeki otomobil ile seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Sürücüsünün hâkimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Taklalar atan otomobil ikiye bölündü.

BABA-KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Ö.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta yolcu konumunda bulunan kızı N.A. (16), sağlık ekipleri tarafından Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı. N.A.'nın doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dünya Antalya'ya geliyor Türkiye’de turizmin kalesi olarak kabul edilen Antalya, turizmde rekora koşuyor. Belek'te hizmet veren Cornelia Diamond Golf Resort SPA Genel Müdürü Zafer Alkaya, 2014 ve 2019 yıllarının Antalya turizminin en parlak dönemi olduğunu hatırlatarak "2019 yılında 15 milyon turist Antalya'yı ziyaret etmişti. Pandeminin etkisiyle turist sayısı geçtiğimiz yıl 9 milyona kadar gerilemişti. Bu yıl ise 2019 yılı rakamlarına yaklaştık. Rusya-Ukrayna savaşı olmasaydı bu yıl yeni bir rekor kırabilirdik" dedi.