Türkiye Gazetesi

İzmir’in Balçova ilçesinde yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı kişi kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Şahsın, İzmir’de CHP’den 2015 seçimlerinde 1. Bölge 8. Sıradan milletvekili adayı olduğu öğrenilen

CHP'DEN VEKİL ADAYI OLMUŞTU

Kaza, İzmir - Çeşme Otoyolu Balçova girişinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Fırat Albayrak’a B.D., idaresindeki minibüs çarptı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine kaza yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde durumu ağır olan Albayrak, ambulans ile Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. İzmir’de CHP’den 2015 seçimlerinde 1. Bölge 8. Sıradan milletvekili adayı olduğu öğrenilen iki çocuk babası Albayrak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, minibüs sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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