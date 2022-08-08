Türkiye Gazetesi

Kaza, Samsun-Ordu yolu üzeri, Çaybaşı sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık hasadı için işçileri taşıyan ve Ünye istikametinden Akçay istikametine giden Sedat Koyun idaresindeki araç, fındık işçilerini taşıyan minibüs ile Ahmet Taş yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile minibüs takla atarken, hafif ticari araç ise refüje çıkarak durabildi.

14 KİŞİ YARALANDI

Kaza nedeniyle her iki aracın şoförü ve minibüste fındık toplamak için bulunan 14 işçi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil sağlık ekiplerince Ünye, Fatsa ve Terme’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hasdal-Kemerburgaz yolunda zincirleme kaza İstanbul, Hasdal-Kemerburgaz istikametinde yolcu otobüsüyle birlikte 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.