Türkiye Gazetesi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “31 Temmuz-7 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları bünyesinde 16 şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.

Mehmetçik'ten PKK'ya ağır darbe! İki bölgede 13 terörist etkisiz Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 13 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

PKK'da çözülme sürüyor: 3 terörist daha teslim oldu İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.