Türkiye Gazetesi

Muharrem ayının gelmesiyle birlikte aşure haftası için Eğitmen Şef Kemal Şahanlık isteyen herkes tarafından pratik bir şekilde yapılabilecek aşurenin tarifini paylaşarak püf noktalarını verdi. Bununla birlikte aşurenin nasıl yapıldığı ve püf noktaları da merakla takip edilir. Konuyla ilgili internette sık sık "Aşure nasıl yapılır, aşure tarifi? Aşurede hangi malzemeler kullanılır? Aşurede kaç malzeme kullanmak gerekir?" gibi sorular sıklıkla arananlar listesine girdi. Peki Aşure nasıl yapılır? Aşure yapmanın püf noktaları neler? Aşurede hangi malzemeler kullanılır? Aşurede kaç malzeme kullanmak gerekir? İşte aşure tarifi ile ilgili bilinmesi gerekenler...

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem ayının gelmesiyle birlikte geleneksel hale gelen aşure haftasında birçok evde aşure kaynatılıyor. Muharrem ayının onuncu günü olarak geçen aşure günü ise bu yıl 8 Ağustos tarihine denk geliyor. Aslında isteyen herkes tarafından yapılabilecek bir tarife sahip olan aşurenin en yorucu kısmı ise biraz zaman alması. Temelde buğday, pirinç, nohut, kuru fasulye, şeker ve su içeren tatlının ideal kıvamını tutturmak için birtakım püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Eğitmen Şef Kemal Şahanlık aşure için marketlerde haşlanmış bir şekilde bulunan kurubaklagillerin ve sonrasında kullanılmak için haşlanarak buzluğa konulan buğdayın kullanabileceğini hatırlatarak zamandan tasarruf edilebileceğini hatırlattı.

AŞURE MALZEMELERİ

2 su bardağı buğday

2 yemek kaşığı pirinç

2 su bardağı nohut

2 su bardağı haşlanmış fasulye

150’şer gram kuru kayısı- kuru incir-kuru üzüm

1,5 su bardağı süt (tercihe göre)

3 su bardağı şeker

3-4 adet karanfil

1 avuç fındık (isteğe göre malzeme değişebilir, miktarı artabilir ya da azabilir.)

Süsleme için ise ayrıca damak zevkine göre mevsim meyveleri kullanılabilir.

AŞURENİN HAZIRLANIŞI

Nohut, kuru fasulye ya da kullanılacak olan başka kuru baklagilleri bir gece öncesinden suda bekletip bir süre haşlamamız lazım.

İlk olarak pirinci yumuşayana kadar haşlanmış buğday ile bir süre pişirmeniz gerekiyor. Ardından diğer haşlanmış olan baklagilleri ekleyerek devam ediyoruz. Bu işlemlerin yanı sıra bir yandan kuru meyveleri de istediğiniz boyutta doğrayıp sıcak suda bekletmeniz gerekiyor.



Buğday, pirinç ve diğer baklagiller pişerken, yine bir kenarda süt ve şekeri de karıştırıp ocağa alıyoruz.

Şeker, sütün içinde eridiği zaman ise az miktar karanfil suyu ile diğer aşure karışımının içine aktarıp karıştırıyoruz. (Karanfil suyunu 5-6 karanfil ve 1 çay bardağı su kaynatarak elde edebilirsiniz.)



Eğer kuruyemiş eklenmek istenirse de gevrekliği kaybolmaması için biraz beklenmeli ve son aşamada konulmalıdır.



Yoğunlaşan ve kıvam alan aşure kâselere konularak soğuması gerekir.

Son olarak süsleme için ise kendi zevkinize uygun kuruyemişler ya da mevsim meyveleri kullanarak tatlıyı daha da seveceğiniz bir hale getirebilirsiniz.



Geleneksel ürünlerle ve genellikle en az 7 malzeme ile yapılır. Ama önemli olan tariflerdeki malzemelerden ziyade evinizde aşureye uygun ne varsa kullanabildiğiniz bereketli bir tatlıdır. Bu yüzden damak zevkinize ya da elinizin altında bulunan malzemelerle de tatlınızı yapabilirsiniz.

AŞURENİN BULANIK RENKTE OLMAMASI İÇİN PÜF NOKTALAR

- Buğdaylarımızı haşlarken bulanıklaştıkça suyunu birkaç kez değiştirirsek eğer şeffaf bir renk elde ederiz.

- Kullanacak olduğumuz kuru meyveleri de aynı şekilde öncesinde sıcak suda bekletip süzersek tatlının renginin bozulmamasını sağlayabiliriz.

- Ayrıca aşureyi pişirirken çok sık karıştırmamak gerekir, aksi takdirde kuru baklagiller dağılabilir.

Vitamin deposu aşureye dikkat! İçinde bulunduğumuz ay dolayısıyla neredeyse bütün evlerde aşure pişiriliyor.

Aşure Nasıl Yapılır, Pişirilir? | Aşure tarifi? | Aşurede hangi malzemeler kullanılır? | Aşurede kaç malzeme kullanmak gerekir? Hicri takvime göre Muharrem ayının onuncu gününe denk gelen Aşure günü islam alemi için oldukça ehemmiyet verilen bir gün olup gereklilikleri yerine getirmek müslüman bireylerce önem arz eder. Bu günde aşure dağıtmak faziletli görülür. Bu sebeple aşure yapmak isteyen vatandaşlar internette "Aşure nasıl yapılır, Aşure tarifi? Aşurede hangi malzemeler kullanılır? Aşurede kaç malzeme kullanmak gerekir?" şeklinde aramalar gerçekleştirir. Peki, Aşure nasıl yapılır, aşure tarifi? Aşurede hangi malzemeler kullanılır? Aşurede kaç malzeme kullanmak gerekir? İşte aşure ile ilgili tüm merak edilenler...

En güzel Aşure tarifi | Aşure malzemeleri neler? | (Aşure nasıl yapılır?) Aşure nasıl yapılır? Aşure tarifi ve aşure malzemeleri ... Aşure günü bu yıl 20 Eylül tarihine denk geldi. Aşure gününü kutlamak ve aşure yapıp dağıtmak isteyenler ise Aşure nasıl yapılır? ve Aşure tarifi ve malzemeleri başlıklarını araştırmaya başladı. Peki Aşure nasıl yapılır? Aşure malzemeleri nelerdir? Kolay aşure nasıl yapılır? İşte merak edilen Aşure nasıl yapılır? sorusunun cevabı ile Aşure tarifi ve aşure malzemeleri...