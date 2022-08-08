Türkiye Gazetesi

Kimliği henüz öğrenilemeyen bir sürücü otomobili ile İzmir yolu Karacabey istikametine doğru ters şeride girerek kilometrelerce süratli bir şekilde seyir etti. Karşı yönden gelen araçların dikkati sayesinde muhtemel bir facia yaşanmazken, jandarma ekipleri sürücüyü kontrol noktasında yakalayarak işlem başlattı.

Sürücünün ters şeritte ilerlediği anlar ise başka bir araçta bulanan vatandaş tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi. Tersten giden sürücünün ne yapmaya çalıştığını anlayamayan diğer sürücüler klakson çalarak ikaz yapmayı da ihmal etmedi.

Ters yönden giden cip dehşet saçtı! Bursa'da akan trafikte sol şeritte tersten giden cip karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada lüks cipin çarpmasıyla hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Çaldıkları otomobille ters yönde giderken kaza yaptılar Konya’da akşam saatlerinde 4 kişi tarafından çalınan otomobil, ters yönde başka bir araca çarptı. Hurdaya dönen çalıntı otomobildeki 3 şüpheli yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı.

Ters yöne giren sürücü 6 aracı biçti Üsküdar’da hızla ters yöne giren otomobil sürücüsü park halindeki 6 araca çarparak durabildi.