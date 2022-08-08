Orman kesim işlerinde çalışan 27 yaşındaki Hasan Yılmaz, Çangal Ormanı'nda tomruk kesiminde çalıştığı esnada, kamyondan üzerine tomruk düştü.
Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesi sonrası Yılmaz'ın cenazesi, morga kaldırıldı.
4 ay sonra evleneceklerdi! Nişanlısı gözlerinin önünde boğularak hayatını kaybetti
Serinlemek için Sapanca Gölü'ne giren 25 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti. Talihsiz gencin 1 ay önce nişanlandığı ve 4 ay sonra düğün yapacağı öğrenildi.
Feci kaza: Doğum gününde hayatını kaybetti Artvin’de lüks otomobil tıra arkadan çarptı. Hurdaya dönen araç içinde bulunan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Ölen gencin doğum günü olduğu ve yaz tatili için memleketi Artvin’e ailesinin yanına geldiği öğrenildi.