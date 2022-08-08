Türkiye Gazetesi

Havaların ısınması ve sıcaklıkların artmasıyla beraber yılan, akrep vb. hayvanlar sokaklarda sık sık görülür oldu. Bu kez görüldüğü yerlerden biride Van'ın İpekyolu ilçesi oldu. İlçenin Yalımerez Mahallesi’nde meydana gelen panik anlarda sokakta fark edilen yılan büyük korkuya neden oldu. Yılanı gören vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi.

Yılan için Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine haber verildi. Bölgeye gelen ekipler, yılanı sağ yakalayarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.

Yılanın soktuğu kadın hastanelik oldu Zonguldak’ta yılanın soktuğu talihsiz kadın hastanelik oldu.

Görüntüler Türkiye'den! 2 metrelik yılanların dansı anbean kamerada Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde vatandaşlar, boyları 2 metreyi bulan yılanların dansını görüntüledi. Yılanlar, bir süre dans ettikten sonra arazide gözden kayboldu.

İhbar üzerine yılan besleyen adamın evine giden ekipler korkunç manzarayla karşılaştı! “Korku filmi gibiydi” ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yılan besleyen bir adamdan haber alınamaması sonucu ekipler polise ihbarda bulundu. Eve giren ekipler, 4.57 metrelik yılanı 28 yaşındaki adamın boynuna dolanmış halde buldu. Yılan, başına vurularak etkisiz hale getirilirken zehrin etkisiyle kalp krizi geçirdiği belirlenen adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.