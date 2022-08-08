Saplantılı zanlı henüz 16 yaşındaki genç kızın hayattan kopardı. Bahçelievler'de geçtiğimiz Cumartesi günü yaşanan olayda 28 yaşındaki Selim T. saplantılı olduğu Beyza Doğan'ın evine zorla girdi. . Beyza Doğan'ı banyoya götürüp ensesinden vuran zanlı, ardında aynı silahla intihar girişiminde bulundu.
CENAZESİ ŞANLIURFA'YA GÖNDERİLDİ
Olay sonrası hastaneye kaldırılan Beyza Doğan 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Doğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi.
Zanlı Selim T.'nin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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