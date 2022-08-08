Türkiye Gazetesi

Anne ve bebeği kaza sonrası feci şekilde hayatını kaybetti, son yolculuklarını ise görenler gözyaşlarını tutamadı. Dün gece saatlerinde İskilip kavşağında meydana gelen olayda Sinan D. yönetimindeki bir kargo şirketine ait kamyon, Fatih Benli'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.

KADIN VE 1 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Kazada otomobil sürücüsü Fatih Benli yararlanırken 1 yaşındaki kızı Ayşe Zümra Benli olay yerinde, ve otomobilde eşi Dudu Benli ise kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hayatını kaybetti. Anne ve bebeğinin cenazesi sabah saatlerinde hastane morgundan alınarak merkeze bağlı Üyük köyüne götürüldü.

AYNI TABUTTA SON YOLCULUK

Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine, İl Müftü Yardımcısı Fatih Kaya , Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, TKDK İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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