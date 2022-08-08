Türkiye Gazetesi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde iki vatandaş şortlarını çıkarıp uygunsuz hareketlerde bulununca vatandaşlar tarafından darp edildi. Şahıslardan biri ise denize kaçıp boğulma tehlikesi yaşadı. Kurtarılıp tekrar kıyıya getirilen şahıs da darp edildi.

DENİZE KAÇTI, VATANDAŞLAR KURTARIP YENİDEN DÖVDÜ

Olay, Karasu ilçesi Doğu Karadeniz Caddesi Kule 11 mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz iki kişi, denizde şortlarını çıkartarak plajdaki kadınlara uygunsuz davranışlarda bulundu.

Çevredekilerin tepkisi üzerine kaçan şahıslardan biri vatandaşlar tarafından yakalanarak darp edildi. Diğeri ise, denizde açığa kaçarak boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen cankurtaran ekipleri, şahsı denizden çıkartarak kıyıya bıraktı. Kıyıya ulaşan şahıs, kalabalık halinde bekleyen vatandaşlar tarafından darp edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, duruma müdahale ederek şahısları gözaltına aldı. O anlar, vatandaş kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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