Türkiye Gazetesi

İki aile arasında kız alıp verme meselesi sebebiyle kavga çıktı. Kalabalık grupların karıştığı kavga esnasında sokak adeta savaş alanına döndü. Arbedede Alaaddin K. ve eşi Saynur K. silahla vurularak yaralandı.

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan çok sayıda kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kavga esnasında sokak üzerinde bulunan birçok araca mermi isabet etti. Çevik kuvvet ekipleri bölgede uzun süre nöbet tutarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Erzurum’da iki aile arasında kız alma kavgası Erzurum’da kız alıp verme meselesi yüzünden iki aile arasında taşlı sopalı ve silahlı kavga çıktı. Mahallenin savaş alanına döndüğü kavgayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Kız alma kavgası: 8 yaralı var Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kız alıp verme sırasında iki aile arasında taşlı sopalı kavga çıktı. 8 kişi yaralandı.