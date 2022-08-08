Türkiye Gazetesi

46 yaşındaki Bülent Aslan'ın işi sonu oldu. Kartepe ilçesinin Dumlupınar Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana gelen feci olayda 5. kattaki iskelede çalışan Bülent Aslan'ın (46) elindeki profil, yüksek gerilim tellerine çarptı.

Elektrik akımına kapılan Aslan, 5. kattan beton zemine düştü. Durumu gören iş arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Aslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tüm mahallenin elektriği kesilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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